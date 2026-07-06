Histoires & Cie Médiathèque Violette Leduc Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris
Informations pratiques
Kamishibaï, lectures à voix haute, contes ou encore siestes musicales… Il existe plein de manières d’apprécier les histoires. Venez les découvrir avec les bibliothécaires le temps d’un après-midi.
De 4 à 7 ans.
Gratuit sur réservation : 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr
Venez avec vos enfants faire le plein d’histoires à la médiathèque !
Le mercredi 09 décembre 2026
de 14h30 à 15h15
Le mercredi 25 novembre 2026
de 14h30 à 15h15
Le mercredi 14 octobre 2026
de 14h30 à 15h15
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T17:30:00+02:00
fin : 2026-12-09T16:15:00+01:00
Date(s) : 2026-10-14T14:30:00+02:00_2026-10-14T15:15:00+02:00;2026-11-25T14:30:00+02:00_2026-11-25T15:15:00+02:00;2026-12-09T14:30:00+02:00_2026-12-09T15:15:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal
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