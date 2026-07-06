Histoires & Cie Médiathèque Violette Leduc Paris

Informations pratiques

Kamishibaï, lectures à voix haute, contes ou encore siestes musicales… Il existe plein de manières d’apprécier les histoires. Venez les découvrir avec les bibliothécaires le temps d’un après-midi.

De 4 à 7 ans.

Gratuit sur réservation : 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Venez avec vos enfants faire le plein d’histoires à la médiathèque !

Le mercredi 09 décembre 2026

de 14h30 à 15h15

Le mercredi 25 novembre 2026

de 14h30 à 15h15

Le mercredi 14 octobre 2026

de 14h30 à 15h15

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T17:30:00+02:00

fin : 2026-12-09T16:15:00+01:00

Date(s) : 2026-10-14T14:30:00+02:00_2026-10-14T15:15:00+02:00;2026-11-25T14:30:00+02:00_2026-11-25T15:15:00+02:00;2026-12-09T14:30:00+02:00_2026-12-09T15:15:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal



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