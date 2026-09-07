Histoires de la bonne vallée (2025, 122 min), Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Histoires de la bonne vallée (2025, 122 min) Samedi 14 novembre, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

En marge de Barcelone, Vallbona est une enclave entourée par une rivière, des voies ferrées et une autoroute. Au rythme de la musique, des baignades interdites et des amours naissants, une forme poétique de résistance émerge face aux conflits urbains, sociaux et identitaires du monde.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

Un portrait poétique, drôle et touchant d’une petite ville de la banlieue de Barcelone et de ses habitants face à un monde en pleine mutation. Dans le cadre du Mois du Doc.

shellac