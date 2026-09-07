Histoires de la bonne vallée (2025, 122 min), Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Histoires de la bonne vallée (2025, 122 min) Samedi 14 novembre, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00
En marge de Barcelone, Vallbona est une enclave entourée par une rivière, des voies ferrées et une autoroute. Au rythme de la musique, des baignades interdites et des amours naissants, une forme poétique de résistance émerge face aux conflits urbains, sociaux et identitaires du monde.
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Un portrait poétique, drôle et touchant d’une petite ville de la banlieue de Barcelone et de ses habitants face à un monde en pleine mutation. Dans le cadre du Mois du Doc.
shellac
À voir aussi à Auch (Gers)
- Visite guidée de la préfecture du Gers, Préfecture du Gers, Auch 18 septembre 2026
- Zoom sur l’escalier monumental, Escalier monumental, Auch 19 septembre 2026
- Visite ludique en podcast : « Les Mousquetaires du Roi », Musée du trésor de la cathédrâle, Auch 19 septembre 2026
- Découvrez le siège du Toit de Gascogne : une réhabilitation respectueuse de l’histoire et de l’environnement, Ancien collège Carnot, Auch 19 septembre 2026
- Visite de la Banque de France à Auch, Banque de France – Auch, Auch 19 septembre 2026