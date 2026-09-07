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Histoires de la bonne vallée (2025, 122 min), Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Histoires de la bonne vallée (2025, 122 min), Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Histoires de la bonne vallée (2025, 122 min) Samedi 14 novembre, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

En marge de Barcelone, Vallbona est une enclave entourée par une rivière, des voies ferrées et une autoroute. Au rythme de la musique, des baignades interdites et des amours naissants, une forme poétique de résistance émerge face aux conflits urbains, sociaux et identitaires du monde.

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Un portrait poétique, drôle et touchant d’une petite ville de la banlieue de Barcelone et de ses habitants face à un monde en pleine mutation. Dans le cadre du Mois du Doc.

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