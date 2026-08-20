Histoires de la nuit, Cameo Saint Sébastien, Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Cameo Saint Sébastien · Nancy
Informations pratiques
Histoires de la nuit Dimanche 20 septembre, 15h30 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:24:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:24:00+02:00
Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=VZXKC »}]
Ciné cool – Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu’occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu’une voisine, Christine, une artist…
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