Histoires d’écoles, les paysages scolaires à Nantes Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tout public – Age maximum : 99

L’exposition valorise le patrimoine et les qualités architecturales et de paysage des écoles publiques élémentaires de la ville de Nantes. L’occasion de partager les réflexions, le savoir-faire des concepteurs et des techniciens qui s’interrogent pour penser et construire les écoles de demain, en adéquation avec les objectifs sociétaux, environnementaux et les évolutions pédagogiques.Ce temps fort nous invite à interroger la manière dont les espaces participent à l’apprentissage, à la mixité et au bien-être des enfants comme des équipes pédagogiques et comment l’architecture peut accompagner, voire suggérer, des pratiques éducatives innovantes. Exposition produite et dirigée par la Maison de l’architecture en étroite collaboration avec les Directions du Patrimoine et de l’Archéologie, du BATII, Nature et Jardins et de l’éducation de la ville de Nantes.En partenariat avec l’Ardepa et la Fédération Française du Paysage Grand Ouest

Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes 44000



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