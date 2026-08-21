Histoires des mers bleues, Bibliothèque municipale de Ronchin, Ronchin
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Ronchin · Ronchin
Informations pratiques
Histoires des mers bleues Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale de Ronchin Nord
Sur inscription. De 3 à 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Partons au fond de la mer pour y rencontrer de tout petits personnages, que même les plus jeunes enfants connaissent déjà : un poisson, un coquillage, un crabe, un oursin, une étoile de mer…
Dans cette contée, les enfants découvrent que même tout petits, on peut aussi faire de grandes choses !
Bibliothèque municipale de Ronchin 650 Avenue Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Petit Ronchin Nord Hauts-de-France 03.20.26.60.28 https://ronchin.bibli.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0320166028 »}]
La compagnie La Création Continue vous propose un moment un temps de lecture pour les petits, sur le thème de l’océan.
© La compagnie La Création continue
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