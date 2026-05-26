Histoires du samedi & atelier Voyage en train Médiathèque Emile Gaboriau Saujon
Histoires du samedi & atelier Voyage en train Médiathèque Emile Gaboriau Saujon samedi 22 août 2026.
Saujon
Histoires du samedi & atelier Voyage en train
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Voyage au pays des albums, pour les oreilles des petits et des grands !
Thème voyage en train.
Lectures suivies d’un atelier arts plastiques réalisation d’une fresque collective.
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Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr
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English :
Journey to the land of albums, for the ears of young and old alike!
Theme: train travel.
Readings followed by an art workshop: creation of a collective fresco.
L’événement Histoires du samedi & atelier Voyage en train Saujon a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Saujon
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