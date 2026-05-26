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Histoires du samedi & atelier Voyage en train Médiathèque Emile Gaboriau Saujon

Histoires du samedi & atelier Voyage en train Médiathèque Emile Gaboriau Saujon samedi 22 août 2026.

Lieu : Médiathèque Emile Gaboriau

Adresse : 18 rue Carnot

Ville : 17600 Saujon

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saujon

Histoires du samedi & atelier Voyage en train

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Voyage au pays des albums, pour les oreilles des petits et des grands !

Thème voyage en train.

Lectures suivies d’un atelier arts plastiques réalisation d’une fresque collective.
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Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71  mediatheque@saujon.fr

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English :

Journey to the land of albums, for the ears of young and old alike!

Theme: train travel.

Readings followed by an art workshop: creation of a collective fresco.

L’événement Histoires du samedi & atelier Voyage en train Saujon a été mis à jour le 2026-05-26 par Mairie de Saujon

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