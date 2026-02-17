Histoires en famille à la médiathèque du Sablon Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

Histoires en famille à la médiathèque du Sablon

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République Metz

mercredi 18 mars 2026, 14:30-15:30

Gratuit

Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Une heure pour profiter en famille (dès 4 ans) d’un moment de lectures à voix haute autour d’une thématique, d’un auteur ou de coups de cœur en littérature jeunesse.Enfants
Médiathèque du Sablon Centre socioculturel République 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

One hour for the whole family (ages 4 and up) to enjoy read-alouds on a theme, an author or favorite children’s books.

