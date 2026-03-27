Histoires en plein air à Rennes (9–10 mai) – accès libre – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes 9 et 10 mai Gratuit

Une pause en plein air à Rennes pour le week-end du 8 mai : venez flâner et écouter des histoires en accès libre, seul, entre amis ou en famille, au festival Fabula.

Un moment en plein air, au fil du festival

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Pendant le festival Fabula, des temps de conte gratuits invitent à s’installer, écouter et se laisser porter par des récits racontés par des conteurs amateurs.

### Expérience du public

On vient, on s’assoit, on écoute. Un moment accessible à tous, que l’on connaisse ou non le conte.

Les histoires s’enchaînent, les univers changent, et chacun se laisse embarquer à son rythme.

### Contexte

Ces temps de conte en accès libre s’inscrivent dans la programmation de la 1ère édition du festival Fabula, du 8 au 10 mai 2026, Ferme de la Harpe, quartier Villejean, Rennes. Une belle idée de sortie gratuite seul, en famille, entre amis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T12:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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