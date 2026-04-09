Histoires en plein air à Rennes (9–10 mai) – accès libre | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes
Histoires en plein air à Rennes (9–10 mai) – accès libre | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes samedi 9 mai 2026.
Histoires en plein air à Rennes (9–10 mai) – accès libre | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes 9 et 10 mai Ille-et-Vilaine
Gratuit
Une pause en plein air à Rennes pour le week-end du 8 mai : venez flâner et écouter des histoires en accès libre, seul, entre amis ou en famille, au festival Fabula.
Un moment en plein air, au fil du festival
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Pendant le festival Fabula, des temps de conte gratuits invitent à s’installer, écouter et se laisser porter par des récits racontés par des conteurs amateurs.
### Expérience du public
On vient, on s’assoit, on écoute. Un moment accessible à tous, que l’on connaisse ou non le conte.
Les histoires s’enchaînent, les univers changent, et chacun se laisse embarquer à son rythme.
### Contexte
Ces temps de conte en accès libre s’inscrivent dans la programmation de la 1ère édition du festival Fabula, du 8 au 10 mai 2026, Ferme de la Harpe, quartier Villejean, Rennes. Une belle idée de sortie gratuite seul, en famille, entre amis.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T12:30:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture
Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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