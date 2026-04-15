Histoires en plein air à Rennes – accès libre | Festival Fabula, Ferme de la Harpe, Rennes

Histoires en plein air à Rennes – accès libre | Festival Fabula Dimanche 10 mai, 12h00 Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00

**Un moment en plein air, au fil du festival

**Pendant le festival Fabula, des temps de conte gratuits invitent à s’installer, écouter et se laisser porter par des récits racontés par des conteurs amateurs.

**Expérience du public

**On vient, on s’assoit, on écoute. Un moment accessible à tous, que l’on connaisse ou non le conte.

Les histoires s’enchaînent, les univers changent, et chacun se laisse embarquer à son rythme.

**

En savoir plus sur ce spectacle** : https://www.tisseursdecontes.fr/events/apero-conte-3/

Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026

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Une pause en plein air à Rennes pour le dimanche du 10 mai : venez flâner et écouter des histoires en accès libre, seul, entre amis ou en famille, au festival Fabula. Festival Spectacle

Tisseurs de contes