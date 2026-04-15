Histoires en plein air à Rennes – accès libre | Festival Fabula, Ferme de la Harpe, Rennes
Histoires en plein air à Rennes – accès libre | Festival Fabula, Ferme de la Harpe, Rennes dimanche 10 mai 2026.
Histoires en plein air à Rennes – accès libre | Festival Fabula Dimanche 10 mai, 12h00 Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:30:00+02:00
**Un moment en plein air, au fil du festival
**Pendant le festival Fabula, des temps de conte gratuits invitent à s’installer, écouter et se laisser porter par des récits racontés par des conteurs amateurs.
**Expérience du public
**On vient, on s’assoit, on écoute. Un moment accessible à tous, que l’on connaisse ou non le conte.
Les histoires s’enchaînent, les univers changent, et chacun se laisse embarquer à son rythme.
**
En savoir plus sur ce spectacle** : https://www.tisseursdecontes.fr/events/apero-conte-3/
Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026
Ferme de la Harpe Avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 15 87 58 »}, {« type »: « email », « value »: « tisseursdecontes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/ »}] [{« link »: « https://www.tisseursdecontes.fr/events/apero-conte-3/ »}]
Une pause en plein air à Rennes pour le dimanche du 10 mai : venez flâner et écouter des histoires en accès libre, seul, entre amis ou en famille, au festival Fabula. Festival Spectacle
Tisseurs de contes
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT COMEDIE DE RENNES Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique La Ferme de la Harpe Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique, La Ferme de la Harpe, Rennes 15 avril 2026
- Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes 15 avril 2026
- À Pâques, résolvez une enquête dans le centre historique de Rennes Place de la Mairie Rennes 15 avril 2026