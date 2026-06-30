Informations pratiques

Arnac-Pompadour

Histoires et activité Maison d’ici et d’ailleurs

44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Thème Maisons d’ici et d’ailleurs

Activité fabrique et décore ta maison !

Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)

Réservation conseillée .

44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

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English : Histoires et activité Maison d’ici et d’ailleurs

L’événement Histoires et activité Maison d’ici et d’ailleurs Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze