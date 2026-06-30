Histoires et activité Maison d’ici et d’ailleurs Arnac-Pompadour
jeudi 16 juillet 2026 · Arnac-Pompadour
Informations pratiques
Arnac-Pompadour
Histoires et activité Maison d’ici et d’ailleurs
44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Thème Maisons d’ici et d’ailleurs
Activité fabrique et décore ta maison !
Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)
Réservation conseillée .
44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
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English : Histoires et activité Maison d’ici et d’ailleurs
L’événement Histoires et activité Maison d’ici et d’ailleurs Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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