Spectacles équestres Place du château Arnac-Pompadour
Spectacles équestres Place du château Arnac-Pompadour jeudi 16 juillet 2026.
Spectacles équestres
Place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Création originale permettant de découvrir les artistes de la saison en résidence au Haras National de Pompadour et leur savoir-faire.
Pour la 5ème année consécutive, la compagnie Christophe & Max Hasta Luego revient pour une saison au château de Pompadour avec un nouveau spectacle.
Ouverture des portes à 21h, début du spectacle à la tombée de la nuit, en plein air.
Réservations conseillées, places limitées.
En cas de météo défavorable, le spectacle peut-être annulé ou délocalisé. .
Place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr
