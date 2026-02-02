Spectacles équestres Place du château Arnac-Pompadour

Spectacles équestres

Place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-21

2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Création originale permettant de découvrir les artistes de la saison en résidence au Haras National de Pompadour et leur savoir-faire.

Pour la 5ème année consécutive, la compagnie Christophe & Max Hasta Luego revient pour une saison au château de Pompadour avec un nouveau spectacle.

Ouverture des portes à 21h, début du spectacle à la tombée de la nuit, en plein air.

Réservations conseillées, places limitées.

En cas de météo défavorable, le spectacle peut-être annulé ou délocalisé. .

Place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr

