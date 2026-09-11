Histoires et Artualité Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Histoires et Artualité

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 11:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Quand l’actualité rencontre l’art, les histoires prennent une nouvelle dimension ! À travers une sélection d’albums et d’œuvres d’art adaptés aux enfants, ce rendez-vous invite à découvrir le monde qui nous entoure autrement. Une façon ludique et créative d’éveiller la curiosité et de porter un regard sensible sur les sujets d’aujourd’hui.

Pour les parents et enfants dès 5ans. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

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English : Histoires et Artualité

L’événement Histoires et Artualité Nay a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay