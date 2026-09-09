Histoires et comptines pour petites oreilles, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Histoires et comptines pour petites oreilles Mercredi 2 décembre, 10h15 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T10:15:00+01:00 – 2026-12-02T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T10:15:00+01:00 – 2026-12-02T11:00:00+01:00

Un moment de lecture pour le grand bonheur des tout-petits.

Pour enfants jusqu’à 3 ans.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille