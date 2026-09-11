Histoires et jeux pour petits curieux Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Histoires et jeux pour petits curieux

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :

2026-10-10

10h-10h30 pour les 0-18 mois

10h45-11h30 pour les 2-4 ans

Duo parent / enfant Sur inscription

1 samedi par mois à l’Espace Culturel, lectures et jeux à partager en famille afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections. .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Histoires et jeux pour petits curieux

L’événement Histoires et jeux pour petits curieux Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay