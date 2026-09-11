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Histoires et jeux pour petits curieux Espace culturel du Pays de Nay Nay

samedi 10 octobre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay

Histoires et jeux pour petits curieux Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Espace culturel du Pays de Nay
Adresse
26 Place du Marcadieu
Ville
64800 Nay
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Nay

Histoires et jeux pour petits curieux

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :
2026-10-10

10h-10h30 pour les 0-18 mois
10h45-11h30 pour les 2-4 ans
Duo parent / enfant Sur inscription
1 samedi par mois à l’Espace Culturel, lectures et jeux à partager en famille afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections.   .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73  culture@paysdenay.fr

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English : Histoires et jeux pour petits curieux

L’événement Histoires et jeux pour petits curieux Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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