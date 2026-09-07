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Histoires, légendes et contes du Vaucluse, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque du Puzzle · Avignon

Histoires, légendes et contes du Vaucluse, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Puzzle
Adresse
Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée gratuite sur inscription

Histoires, légendes et contes du Vaucluse Mercredi 30 septembre, 15h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00

Histoires, légendes et contes du Vaucluse connus et inconnus, surprenants, facétieux, tragiques, mystérieux, romantiques, Ils sont liés à l’histoire, la mythologie, la religion, les guerres, la géographie.

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 74 »}] Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
Avec Eliane Goudet Semaine provençale Adulte

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