UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourcoing

Histoires ludiques, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

samedi 5 décembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

Histoires ludiques, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 7 ans.

Histoires ludiques Samedi 5 décembre, 15h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T15:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:15:00+01:00
Fin : 2026-12-05T15:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:15:00+01:00

Les participants imaginent leur propre aventure, créent leur personnage, puis jouent dans l’univers qu’ils et elles ont construit ensemble. Lieu, ambiance, obstacle principal, personnages, scénario : chaque séance permet de créer une expérience unique guidée par un intervenant en posture de Maître de Jeu.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Histoires ludiques est un atelier de création d’histoire et de jeu de rôle.

Charly VANHOVE

À voir aussi à Tourcoing (Nord)