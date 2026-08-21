Histoires ludiques, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Histoires ludiques Samedi 5 décembre, 15h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T15:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:15:00+01:00

Fin : 2026-12-05T15:30:00+01:00 – 2026-12-05T17:15:00+01:00

Les participants imaginent leur propre aventure, créent leur personnage, puis jouent dans l’univers qu’ils et elles ont construit ensemble. Lieu, ambiance, obstacle principal, personnages, scénario : chaque séance permet de créer une expérience unique guidée par un intervenant en posture de Maître de Jeu.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « ludotheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Histoires ludiques est un atelier de création d’histoire et de jeu de rôle.

Charly VANHOVE