HK Poète en cavale Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

HK Poète en cavale

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Formidable conteur, accompagné sur scène par Claire Bernardot à l’accordéon et au chant, Kaddour Hadadi nous propose un spectacle conscient et éclairé, tout autant que fédérateur et poétique.

.

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An outstanding storyteller, accompanied on stage by Claire Bernardot on accordion and vocals, Kaddour Hadadi offers us a show that is both aware and enlightened, as well as unifying and poetic.

L’événement HK Poète en cavale Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc