Hold up et bras cassés Compiègne vendredi 24 avril 2026.

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20

20

Tarif adulte

Début : 2026-04-24 17:30:00

fin : 2026-04-26

2026-04-24 2026-04-26

Auteur Arsène Mosca

Genre Comédie

Tout était planifié, tout devait bien se passer. Et pourtant…

Lors de ce Hold-up dans un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu !

Des personnages natures dans des situations improbables…

Un flingue, des ballons de rouge et des biftons un cocktail explosif et jubilatoire !

Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin…

Avec son ambiance délicieusement rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au cinéma ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

