Hold up et bras cassés Compiègne vendredi 24 avril 2026.
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-26
Auteur Arsène Mosca
Genre Comédie
Tout était planifié, tout devait bien se passer. Et pourtant…
Lors de ce Hold-up dans un bistrot parisien, rien ne se déroule comme prévu !
Des personnages natures dans des situations improbables…
Un flingue, des ballons de rouge et des biftons un cocktail explosif et jubilatoire !
Les tontons Flingueurs ne sont pas très loin…
Avec son ambiance délicieusement rétro et des répliques incisives, cette comédie vous emmène au cinéma ! 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
