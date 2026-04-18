Paimpont

Homeland

2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:30:00

fin : 2026-11-08 16:30:00

Date(s) :

2026-11-08

La Compagnie Storyteller propose des spectacles de danse et de cirque aérien, de la rue au plateau. Onirisme et prouesses du corps viennent servir l’ambition de la compagnie au nom évocateur raconter des histoires pour interroger la nôtre.

Homeland invite le public à voyager entre des îles chorégraphiques ces terres imaginaires façonnent les corps et conditionnent les gestes, échos à ceux des travailleur.ses de nos propres territoires.

Durée du spectacle 1h, dès 8 ans. .

2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Homeland Paimpont a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande