Paimpont

La Randonnée des Légendes

Vallée de l’Aff Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

15 personnes par groupe maximum,

10 kilomètres de marche dans la lande et la forêt,

6 heures hors du temps, au coeur de la nature,

5 épisodes de la Geste arthurienne

2 temps autour de l’écosystème forestier, de sa préservation,

1 conteuse armée d’une harpe.

Venez découvrir la randonnée des Légendes, l’une des plus longues balades contées de Brocéliande une journée sans reprendre ni car ni voiture, en petit groupe au coeur de la forêt, via un trajet unique et épique qui mêle musique, geste arthurienne et aventure…

Le trajet Guenièvre & Lancelot passe par des lieux plus secrets et moins fréquentés de la forêt, mais magnifiques et chargés eux aussi d’Histoire et de Légende (Le Pont du Secret, le Rocher Glissant, l’Aff, le Jardin des évêques…) J’y conte les amours contrariées de Lancelot, le plus célèbre des chevaliers de la Table Ronde et meilleur ami du roi Arthur, et de Guenièvre, reine de Logres et épouse d’Arthur. De leur secret dépend l’avenir d’un royaume… .

Vallée de l’Aff Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 63 83 78

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English :

L’événement La Randonnée des Légendes Paimpont a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme de Brocéliande