Paimpont

L’Orée du réel

Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-06 18:30:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Bienvenue, humains, à L’Orée du Réel, cette frontière où les rêves se confrontent à la réalité, où les idéaux sont passés au peigne fin pour démêler les aspirations profondes des différentes influences qui nous stimulent, nous pèsent ou nous perdent…

Nous vous invitons à une itinérance immersive en nature et en vous, à l’exploration de cet univers dans une aventure spectaculaire, dansée, théâtrale et suspendue ! Durée du spectacle 1h15 à partir de 6 ans. .

Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement L’Orée du réel Paimpont a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande