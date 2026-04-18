L’Orée du réel Paimpont
L’Orée du réel Paimpont samedi 5 septembre 2026.
Paimpont
L’Orée du réel
Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Bienvenue, humains, à L’Orée du Réel, cette frontière où les rêves se confrontent à la réalité, où les idéaux sont passés au peigne fin pour démêler les aspirations profondes des différentes influences qui nous stimulent, nous pèsent ou nous perdent…
Nous vous invitons à une itinérance immersive en nature et en vous, à l’exploration de cet univers dans une aventure spectaculaire, dansée, théâtrale et suspendue ! Durée du spectacle 1h15 à partir de 6 ans. .
Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement L’Orée du réel Paimpont a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Brocéliande
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