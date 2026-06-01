Hommage à BB King – Big Dez, Sunset Sunside, Paris
Hommage à BB King – Big Dez, Sunset Sunside, Paris dimanche 21 juin 2026.
Hommage à BB King – Big Dez Dimanche 21 juin, 18h00 Sunset Sunside Paris
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00
ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec Big Dez autour d’hommages pour célébrer la carrière de légendes du blues.
Le programme de la soirée :
18h : Hommage à BB King
20h : Hommage à Eric Clapton
22h : Hommage à Ray Charles
A savoir :
L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire
(première consommation majorée 5e).
Pas de majoration pour la deuxième consommation.
Consommations à partir de 5 euros
Sunset Sunside 60 rue des Lombards, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France
ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION
© Damien Cornelis
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