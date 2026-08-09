Informations pratiques

Béziers

HOMMAGE À BRAHMS

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-31

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-03-31

Le Conservatoire célèbre Brahms à travers un concert vocal où romantisme, poésie et émotion se répondent avec éclat.

À l’occasion de l’anniversaire de la disparition de Johannes Brahms, le 3 avril 1897, le Conservatoire souhaite rendre hommage à l’un des plus grands maîtres du romantisme allemand à travers un concert consacré à sa musique profane. Ce programme mettra en lumière l’art incomparable avec lequel Brahms a su unir la richesse de l’écriture savante à l’inspiration populaire, notamment dans ses cycles de Liebeslieder, ses chœurs et ses arrangements de chants traditionnels. Portées par des lignes vocales d’une profonde humanité, ces œuvres célèbrent l’amour, la nature, la danse et la convivialité, révélant un compositeur intime et chaleureux. Le chœur Béziers Méditerranée et le chœur adultes du conservatoire Béziers Méditerranée y partageront la scène pour vous présenter ce chef d’œuvres vocal. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : HOMMAGE À BRAHMS

The Conservatory celebrates Brahms with a vocal concert in which romanticism, poetry, and emotion come together brilliantly.

L’événement HOMMAGE À BRAHMS Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34