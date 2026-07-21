Informations pratiques

Bonnétable

Hommage à Catherine Paysan

143 Avenue de la Forêt Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Hommage à Catherine Paysan

Venez nous rejoindre afin de partager un après- midi convivial autour des œuvres de la grande Dame d’Aulaines qui aurait célébré ses 100 ans cette année.

Sur place Visite de la maison d’école en début d’après-midi.

Lecture d’extraits des livres et des poèmes.

Chants pas Agnès et Cécile Besnard.

Atelier écriture au porte-plume.

Vente de souvenirs (livres, cartes postales, gobelets).

Apprendre à lire, à écrire c’est devenir libre .

143 Avenue de la Forêt Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 48 71

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English :

Tribute to Catherine Paysan

L’événement Hommage à Catherine Paysan Bonnétable a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Maine Saosnois