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AGENDA · Bonnétable

Hommage à Catherine Paysan Bonnétable

dimanche 9 août 2026 · Bonnétable

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
143 Avenue de la Forêt
Ville
72110 Bonnétable
Département
Sarthe
Tarif

Bonnétable

Hommage à Catherine Paysan

143 Avenue de la Forêt Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Hommage à Catherine Paysan
Venez nous rejoindre afin de partager un après- midi convivial autour des œuvres de la grande Dame d’Aulaines qui aurait célébré ses 100 ans cette année.

Sur place Visite de la maison d’école en début d’après-midi.
Lecture d’extraits des livres et des poèmes.
Chants pas Agnès et Cécile Besnard.
Atelier écriture au porte-plume.
Vente de souvenirs (livres, cartes postales, gobelets).

Apprendre à lire, à écrire c’est devenir libre   .

143 Avenue de la Forêt Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 48 71 

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English :

Tribute to Catherine Paysan

L’événement Hommage à Catherine Paysan Bonnétable a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Maine Saosnois

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