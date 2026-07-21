Hommage à Catherine Paysan Bonnétable
dimanche 9 août 2026 · Bonnétable
Informations pratiques
Bonnétable
Hommage à Catherine Paysan
143 Avenue de la Forêt Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Hommage à Catherine Paysan
Venez nous rejoindre afin de partager un après- midi convivial autour des œuvres de la grande Dame d’Aulaines qui aurait célébré ses 100 ans cette année.
Sur place Visite de la maison d’école en début d’après-midi.
Lecture d’extraits des livres et des poèmes.
Chants pas Agnès et Cécile Besnard.
Atelier écriture au porte-plume.
Vente de souvenirs (livres, cartes postales, gobelets).
Apprendre à lire, à écrire c’est devenir libre .
143 Avenue de la Forêt Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 48 71
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English :
Tribute to Catherine Paysan
L’événement Hommage à Catherine Paysan Bonnétable a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Maine Saosnois
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