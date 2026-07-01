Hommage à David Lynch au Forum des images Forum des images Paris

Informations pratiques

De l’art de dézinguer le mensonge avec élégance…

Séance Popup :

Le Troisième Monde : Échos et Reflets Lynchiens dans le jeu vidéo

mercredi 1er juillet à 19h

Soirée documentaires :

David Lynch, une énigme à Hollywood de Stéphane Ghez, en sa présence et David Lynch: The Art Life de Jon Nguyen et Neergaard Olm Olivia

jeudi 2 juillet à 19h et 21h

Cours de cinéma :

David Lynch ou l’art de dézinguer le mensonge avec élégance

vendredi 3 juillet à 18h30

Marathon Twin Peaks :

Saison 1, épisode 1 à 8 en 3 séances

samedi 4 juillet à 14h30 – Tarif spécial : 12€ pour les 3 séances

Et Twin Peaks – Fire Walk With Me

dimanche 5 juillet à 17h30 – Tarif spécial : 16€ les 3 séances de la saison 1 + le film

Longs métrages :

Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive, Dune (4K)

Courts métrages :

Premonitions Following An Evil Deed (1996), The Amputee (1974), The Grandmother (1970), The Alphabet (1968), Six Men Getting Sick (1967), The Cowboy and the Frenchman (1988)

dimanche 5 juillet à 15h

→ réservez vos places

Ces séances ont lieu dans le cadre de la thématiqueL’Art du mensonge.

À l’instar de Dale Cooper qui cherche inlassablement à débusquer les faux-semblants, on passe de l’autre côté du miroir. Venez vous perdre au Forum des images dans ces jeux de faux-semblants, et y trouver une possible vérité.

Du mercredi 01 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Paris

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