Hommage à David Lynch au Forum des images Forum des images Paris
mercredi 1 juillet 2026 · Forum des images · Paris
Informations pratiques
De l’art de dézinguer le mensonge avec élégance…
Séance Popup :
Le Troisième Monde : Échos et Reflets Lynchiens dans le jeu vidéo
mercredi 1er juillet à 19h
Soirée documentaires :
David Lynch, une énigme à Hollywood de Stéphane Ghez, en sa présence et David Lynch: The Art Life de Jon Nguyen et Neergaard Olm Olivia
jeudi 2 juillet à 19h et 21h
Cours de cinéma :
David Lynch ou l’art de dézinguer le mensonge avec élégance
vendredi 3 juillet à 18h30
Marathon Twin Peaks :
Saison 1, épisode 1 à 8 en 3 séances
samedi 4 juillet à 14h30 – Tarif spécial : 12€ pour les 3 séances
Et Twin Peaks – Fire Walk With Me
dimanche 5 juillet à 17h30 – Tarif spécial : 16€ les 3 séances de la saison 1 + le film
Longs métrages :
Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive, Dune (4K)
Courts métrages :
Premonitions Following An Evil Deed (1996), The Amputee (1974), The Grandmother (1970), The Alphabet (1968), Six Men Getting Sick (1967), The Cowboy and the Frenchman (1988)
dimanche 5 juillet à 15h
Ces séances ont lieu dans le cadre de la thématiqueL’Art du mensonge.
À l’instar de Dale Cooper qui cherche inlassablement à débusquer les faux-semblants, on passe de l’autre côté du miroir. Venez vous perdre au Forum des images dans ces jeux de faux-semblants, et y trouver une possible vérité.
Du mercredi 01 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
payant
7,50 € tarif plein
6 € tarif réduit
5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité
5 € pour les moins de 14 ans
4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité
Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Paris
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