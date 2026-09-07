Hommage à Frédéric Mistral, Place Massillon, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Place Massillon · Hyères
Informations pratiques
Hommage à Frédéric Mistral Samedi 19 septembre, 17h00 Place Massillon Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Lectures et chants en hommage au fondateur du Félibrige, avec Rèino Oberti, présidente de l’Escolo dis Isclo d’Or et Mestresso d’obro du Félibrige, et l’Arbanenco.
Place Massillon Place Massillon, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lectures et chants en hommage au fondateur du Félibrige, avec Rèino Oberti, présidente de l’Escolo dis Isclo d’Or et Mestresso d’obro du Félibrige, et l’Arbanenco.
Place Massillon © Ville d’Hyères
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