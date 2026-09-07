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Hommage à Frédéric Mistral, Place Massillon, Hyères

samedi 19 septembre 2026 · Place Massillon · Hyères

Hommage à Frédéric Mistral, Place Massillon, Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Massillon
Adresse
Place Massillon, 83400 Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var

Hommage à Frédéric Mistral Samedi 19 septembre, 17h00 Place Massillon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lectures et chants en hommage au fondateur du Félibrige, avec Rèino Oberti, présidente de l’Escolo dis Isclo d’Or et Mestresso d’obro du Félibrige, et l’Arbanenco.

Place Massillon Place Massillon, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lectures et chants en hommage au fondateur du Félibrige, avec Rèino Oberti, présidente de l’Escolo dis Isclo d’Or et Mestresso d’obro du Félibrige, et l’Arbanenco.

Place Massillon © Ville d’Hyères

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