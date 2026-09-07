Hommage à Frédéric Mistral, Place Massillon, Hyères

Informations pratiques

Hommage à Frédéric Mistral Samedi 19 septembre, 17h00 Place Massillon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lectures et chants en hommage au fondateur du Félibrige, avec Rèino Oberti, présidente de l’Escolo dis Isclo d’Or et Mestresso d’obro du Félibrige, et l’Arbanenco.

Place Massillon Place Massillon, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lectures et chants en hommage au fondateur du Félibrige, avec Rèino Oberti, présidente de l’Escolo dis Isclo d’Or et Mestresso d’obro du Félibrige, et l’Arbanenco.

Place Massillon © Ville d’Hyères