Hommage à Jean-Louis Murat – Concert du groupe MUSTANG suivi d’une rencontre avec Yann Bergheaud, Médiathèque Guy de Maupassant, Saint-Quentin

Informations pratiques

Hommage à Jean-Louis Murat – Concert du groupe MUSTANG suivi d’une rencontre avec Yann Bergheaud Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Guy de Maupassant Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Cet après-midi hommage à Jean-Louis Murat proposera deux temps forts : un concert du groupe MUSTANG, suivi d’une rencontre avec Yann Bergheaud, fils de Jean-Louis Murat et auteur du livre “Le roman de Murat”.

Figure singulière de la chanson française, Jean-Louis Murat a marqué durablement le paysage musical par une œuvre dense, poétique et profondément libre. Son répertoire riche et intemporel fait aujourd’hui partie de notre patrimoine culturel.

Sur scène, MUSTANG fait vivre cet univers artistique à travers une interprétation sensible et sincère en duo : Franck Saugé (voix, guitare) et Christophe Truquin (guitare, clavier).

À l’issue du concert, un temps d’échange avec Yann Bergheaud permettra d’évoquer le parcours de Jean-Louis Murat, son œuvre et son héritage musical. Une séance de dédicaces sera proposée à la fin de la rencontre.

Médiathèque Guy de Maupassant 9 Rue des Canonniers, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France 0323646150 https://mediatheque.saint-quentin.fr Ancien hôtel particulier du XVIIe siècle

Cet après-midi hommage à Jean-Louis Murat proposera deux temps forts : un concert du groupe MUSTANG, suivi d’une rencontre avec Yann Bergheaud, fils de Jean-Louis Murat et auteur du livre “Le roman …

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