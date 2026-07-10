Hommage à Léonard Cohen Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Hommage à Léonard Cohen

Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 21:15:00

Date(s) :

2026-10-10

Dix ans après la disparition de Leonard Cohen, H-Burns lui rend un hommage vibrant et délicat, accompagné d’un quatuor à cordes.

Figure incontournable de la scène folk-rock française, H-Burns revisite les plus belles chansons du poète canadien dans Burns on the Wire. Entouré du multi-instrumentiste Antoine Pinet et des musiciennes du Stranger Quartet, il propose une interprétation élégante et sensible où voix et cordes se répondent avec finesse.

Sans jamais trahir l’esprit des œuvres originales, ce concert sublime toute la poésie, la profondeur et la mélancolie de Leonard Cohen. Un moment musical intense et émouvant, entre hommage et réinvention. .

Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Hommage à Léonard Cohen

L’événement Hommage à Léonard Cohen Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Mont-de-Marsan