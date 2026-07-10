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Hommage à Léonard Cohen Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

samedi 10 octobre 2026 · Théâtre le Molière · Mont-de-Marsan

Hommage à Léonard Cohen Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre le Molière
Adresse
9, place Charles de Gaulle
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Hommage à Léonard Cohen

Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 21:15:00

Date(s) :
2026-10-10

Dix ans après la disparition de Leonard Cohen, H-Burns lui rend un hommage vibrant et délicat, accompagné d’un quatuor à cordes.
Figure incontournable de la scène folk-rock française, H-Burns revisite les plus belles chansons du poète canadien dans Burns on the Wire. Entouré du multi-instrumentiste Antoine Pinet et des musiciennes du Stranger Quartet, il propose une interprétation élégante et sensible où voix et cordes se répondent avec finesse.
Sans jamais trahir l’esprit des œuvres originales, ce concert sublime toute la poésie, la profondeur et la mélancolie de Leonard Cohen. Un moment musical intense et émouvant, entre hommage et réinvention.   .

Théâtre le Molière 9, place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10  billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Hommage à Léonard Cohen

L’événement Hommage à Léonard Cohen Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Mont-de-Marsan

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