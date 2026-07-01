Hommage à Ras Natty Baby + Morik, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

Hommage à Ras Natty Baby + Morik Samedi 28 novembre, 20h30 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Prévente : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 12€*

Sur place : Tarif plein : 18€ – Tarif réduit : 15€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:50:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:50:00+01:00

Morik

Morik nous offre une world-pop créole épicée, inspirée par sa culture guadeloupéenne. Un groove afro-caribéen aux accents fortement teintés d’inspirations reggae, où se mêlent instruments traditionnels : tambour ka, flûte peuhl, conques musicales et sonorités résolument actuelles, dans une alchimie parfaitement réussie, mixant identité antillaise et cultures urbaines à travers des messages forts et humanistes et des musiques métissées, festives et rassembleuses.

https://www.youtube.com/watch?v=FzBR735uDyc

Hommage à Ras Natty Baby

Ras Natty Baby est un chanteur mauricien, décédé le 26 avril 2026, à l’âge de 72 ans. Internationalement reconnu, il est l’un des pionniers du seggae, fusion du séga mauricien et du reggae jamaïcain, deux courants musicaux portant la voix des opprimés. Militant engagé, il a utilisé sa musique au service de la lutte contre les inégalités et le système colonial. Suite à sa disparition soudaine, l’idée de pouvoir lui rendre un hommage dans le cadre du Mois Kréyol est apparue comme une évidence. Pour cette occasion, Kersley Sham alias Keurs, musicien franco-mauricien, a réuni différents artistes de l’Océan Indien ayant croisé la route de Ras Natty Baby, et convoqué aussi quelques invités surprises, pour une création originale, une réinterprétation vibrante du répertoire de celui qui, par son engagement artistique et social, a contribué à façonner durablement le paysage musical actuel de l’Île Maurice.

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Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/agenda/178-Hommage-a-Ras-Natty-Baby-Morik »}] [{« data »: {« author »: « Morik », « cache_age »: 86400, « description »: « Extraits Live 2021 « Le champ des possibles »nLieu : Le Gueulard Plus nLead vocal : MoriknnBatterie : Edouard FeuvriernBasse : Etienne CaugantnClaviers : Antoine TiburcenGuitare : Jean-Baptiste Meyer-BischnTechnique son : Stu00e9phane UriotnTechnique Lumiu00e8res : Gau00ebl SouvaynnTournage et ru00e9alisation @Elixir des Fru00e8res Lunairesn(Ju00e9ru00e9mie, Yohann, Gisu00e8le)nMixage Stu00e9phane Uriot @nomadnMastering Yann Moquu00e9 @myprodsnRestitution des ru00e9sidences de « Espace G.Sadoul » u00e0 Saint-Diu00e9-Des-Voges (88) et « Le Gueulard Plus » u00e0 Nilvange (57)nSpectacle soutenu par la Direction des Affaires Culturelles du Grand-Est, la Ville de Nancy et le Du00e9partement de Meurthe-et-Moselle. », « type »: « video », « title »: « Morik – LIVE – New creole vibes », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/FzBR735uDyc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=FzBR735uDyc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCW36CaktWc5wWLMF5iodGOw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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