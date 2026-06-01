Hommage à Ray Charles – Big Dez, Sunset Sunside, Paris

Hommage à Ray Charles – Big Dez Dimanche 21 juin, 18h00 Sunset Sunside Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION

Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec Big Dez autour d’hommages pour célébrer la carrière de légendes du blues.

Le programme de la soirée :

18h : Hommage à BB King

20h : Hommage à Eric Clapton

22h : Hommage à Ray Charles

A savoir :

L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire

(première consommation majorée 5e).

Pas de majoration pour la deuxième consommation.

Consommations à partir de 5 euros

Sunset Sunside 60 rue des Lombards, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France

ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION

© Damien Cornelis