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Hommage à Ray Charles – Big Dez, Sunset Sunside, Paris

Hommage à Ray Charles – Big Dez, Sunset Sunside, Paris

Hommage à Ray Charles – Big Dez, Sunset Sunside, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Sunset Sunside

Adresse : 60 rue des Lombards, 75001 Paris

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 100

Hommage à Ray Charles – Big Dez Dimanche 21 juin, 18h00 Sunset Sunside Paris

100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec Big Dez autour d’hommages pour célébrer la carrière de légendes du blues.

Le programme de la soirée :

  • 18h : Hommage à BB King
  • 20h : Hommage à Eric Clapton
  • 22h : Hommage à Ray Charles

A savoir :
L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire
(première consommation majorée 5e).

Pas de majoration pour la deuxième consommation.
Consommations à partir de 5 euros

Sunset Sunside 60 rue des Lombards, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France
ENTREE LIBRE – PAS DE RESERVATION

© Damien Cornelis

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