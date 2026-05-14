Hommage à Sarah Vaughan Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Hommage à Sarah Vaughan

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Club 27 est une petite salle de concert quartier Longchamp, qui accueille des concerts jazz, blues, folk, rock et musique du monde.

Hommage à Sarah Vaughan avec Maria Moreno, Hirokazu Ishida et Francis Coletta. .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12 hocquetnath@yahoo.fr

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English :

Club 27 is a small concert hall in the Longchamp district, hosting jazz, blues, folk, rock and world music concerts.

L’événement Hommage à Sarah Vaughan Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille