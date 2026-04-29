HOMMAGE AU CASTRAT VELLUTI F. FAGIOLI THEATRE DU CAPITOLE Toulouse
HOMMAGE AU CASTRAT VELLUTI F. FAGIOLI THEATRE DU CAPITOLE Toulouse jeudi 4 juin 2026.
Toulouse
HOMMAGE AU CASTRAT VELLUTI F. FAGIOLI
THEATRE DU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 49 EUR
8
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04 21:50:00
Date(s) :
2026-06-04
Airs d’opéra de Rossini, Meyerbeer, Mercadante, Morlacchi et Nicolini
L’âge d’or des castrats, dépositaires d’une technique de chant surnaturelle, s’éteint à l’orée du XIXe siècle. Le dernier grand castrat à briller sur les scènes lyriques fut Giovanni Battista Velluti (1780-1861). Par la richesse de ses embellissements et la puissance expressive de son chant, Velluti a marqué de son empreinte le passage du Bel Canto baroque au Bel Canto romantique. Rossini, Meyerbeer et les ultimes représentants de l’école napolitaine lui composèrent de grandioses opéras.
C’est à redécouvrir ce divo mythique et son répertoire que vous invite le grand contreténor hispano-argentin Franco Fagioli sa voix exceptionnelle saura ressusciter l’art de Velluti et les fastes de cette époque révolue. 8 .
THEATRE DU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr
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English :
Opera arias by Rossini, Meyerbeer, Mercadante, Morlacchi and Nicolini
L’événement HOMMAGE AU CASTRAT VELLUTI F. FAGIOLI Toulouse a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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