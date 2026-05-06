LEYELI, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

LEYELI Jeudi 4 juin, 18h30 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Jeudi 4 juin à 18h30

La nuit, les esprits s’agitent et se dévoilent. Le masque porté tout au long du jour s’évanouit et laisse place à ce temps où il est possible de se réinventer.

Leyeli signifie « les nuits » en arabe. « Les nuits », car la nuit est multiple et énigmatique. Et c’est bien la nuit qui inspire les musiciennes qui forment ce trio.

Du français au portugais en passant par l’espagnol et l’arabe, Leyeli est à l’image des trois chanteuses, curieuses et polyglottes, riches d’un brassage culturel qui trouve ses sources dans leurs origines et leurs expériences personnelles et intimes.

Dans leurs compositions, les voix en harmonie se mêlent au son clair du violon virtuose, à la rondeur du ukulélé basse et à la vivacité des percussions et leurs rythmes variés du monde entier.

Les textes sont un espace d’expression de notre poésie individuelle et collective, chose rare permise par la réunion de trois femmes, libres de s’exprimer sans jugement et d’expérimenter de nouvelles propositions instrumentales ensemble.

Dorra Saadi Chant / Violon

Stellis Groseil Chant / Surdo

Melissandre Masliah Chant / Pandeiro

https://www.youtube.com/@Leyeli.diffusion

Médiathèque Serveyrolles

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Du franu00e7ais au portugais en passant par l’espagnol et l’arabe, Leyeli est u00e0 l’image des trois chanteuses, curieuses et polyglottes, riches d’un brassage culturel qui trouve ses sources dans leurs origines et leurs expu00e9riences personnelles et intimes. Dans leurs compositions, les voix en harmonie se mu00ealent au son clair du violon virtuose, u00e0 la rondeur du ukulu00e9lu00e9 basse et u00e0 la vivacitu00e9 des percussions et leurs rythmes variu00e9s du monde entier. Les textes sont un espace du2019expression de notre pou00e9sie individuelle et collective, chose rare permise par la ru00e9union de trois femmes, libres de su2019exprimer sans jugement et d’expu00e9rimenter de nouvelles propositions instrumentales ensemble. », « html »: «

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à l’occasion de Rio Loco Insulae 2026