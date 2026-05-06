Nowhere / Rencontre avec Romain Burrel, Le Cratère, Toulouse

Nowhere / Rencontre avec Romain Burrel Jeudi 4 juin, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Le jeudi 4 juin 2026, Le Cratère se met au diapason des Fiertés avec trois œuvres du cinéaste américain indépendant Gregg Araki : Nowhere (1997), The Doom Generation (1995), récemment ressortis dans de nouvelles copies restaurées, et Kaboom (2010).

Alien, sexe, teen, apocalypse : le cinéma de Gregg Araki explose les normes et capte une jeunesse à la dérive, entre désir, chaos et fin du monde imminente. Figure majeure du New Queer Cinema, il signe des films à la fois trash, mélancoliques et furieusement pop, où l’urgence de vivre se heurte à un sentiment d’apocalypse permanent.

La projection de Nowhere sera suivie d’une rencontre avec Romain Burrel, journaliste et critique cinéma.

La soirée se prolongera avec une performance drag de Sleazy et Goliath.

Tarif 12€ pour les 3 films (ou achat des places à l’unité aux prix habituels) et un pot offert : réservation en ligne ici.

Film : Nowhere

Jeu. 4/6 20:00 – Nowhere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/nowhere »}] [{« link »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/nowhere »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse