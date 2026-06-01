Montpellier

HOMMAGE AU CINÉMA EN MUSIQUE

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Une soirée magique sous les étoiles.

Le Mas du Château ouvre les portes de sa cour pour une soirée musicale d’exception.

L’Orchestre de Chambre du Languedoc et ses solistes rendent hommage aux plus grands compositeurs de musiques de film, à travers des

thèmes célèbres arrangés spécialement par le guitariste Eric Franceries.

Une soirée magique sous les étoiles.

Le Mas du Château ouvre les portes de sa cour pour une soirée musicale d’exception.

L’Orchestre de Chambre du Languedoc et ses solistes rendent hommage aux plus grands compositeurs de musiques de film, à travers des

thèmes célèbres arrangés spécialement par le guitariste Eric Franceries.

Redécouvrez des compositions de Michel Legrand, Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, Mikis Théodorakis et Astor PIAZZOLLA et bien d’autres !

Et vivez une soirée magique avec notamment Les Parapluies de Cherbourg, Le Bon, la Brute et le Truand, Un Eté 42, la Danse de Zorba, Péril en la Demeure et Jazz Time…

Avec les trois solistes de L’Orchestre de chambre du Languedoc Eric FRANCERIES, Eric SOBCZYK, guitares, et Alexandre BENDERSKI, violon.

Vous pourrez profiter, avant et après le concert, du bar à vins du domaine et de tapas du restaurant Folia en vente sur place.

Billetterie en ligne .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : HOMMAGE AU CINÉMA EN MUSIQUE

A magical evening under the stars.

Mas du Château opens its courtyard for an exceptional musical evening.

The Orchestre de Chambre du Languedoc and its soloists pay tribute to the greatest composers of film music, through famous themes

themes specially arranged by guitarist Eric Franceries.

L’événement HOMMAGE AU CINÉMA EN MUSIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER