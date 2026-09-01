Informations pratiques

Gannat

Hommage aux 400 ans de la Marine

Esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’association Les Roues Libres rend hommage à quatre siècles d’histoire maritime en présence d’une délégation de la Marine Bourbonnaise. L’occasion de valoriser le label 400 ans de la Marine .

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Esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 71 95 28 lesroueslibres03@gmail.com

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English :

The Les Roues Libres association is paying tribute to four centuries of maritime history in the presence of a delegation from the Marine Bourbonnaise. This is an opportunity to highlight the 400 Years of the Navy initiative.

L’événement Hommage aux 400 ans de la Marine Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule