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AGENDA · Gannat

Hommage aux 400 ans de la Marine Gannat

samedi 19 septembre 2026 · Gannat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Hommage aux 400 ans de la Marine

Esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

L’association Les Roues Libres rend hommage à quatre siècles d’histoire maritime en présence d’une délégation de la Marine Bourbonnaise. L’occasion de valoriser le label 400 ans de la Marine .
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Esplanade Pierre Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 71 95 28  lesroueslibres03@gmail.com

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English :

The Les Roues Libres association is paying tribute to four centuries of maritime history in the presence of a delegation from the Marine Bourbonnaise. This is an opportunity to highlight the 400 Years of the Navy initiative.

L’événement Hommage aux 400 ans de la Marine Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule

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