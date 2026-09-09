Hop Hop Hop ! Le musée en famille Musée de Valence Valence
mercredi 4 novembre 2026 · Musée de Valence · Valence
Informations pratiques
Valence
Hop Hop Hop ! Le musée en famille
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Pour chaque animation, entrée incluse. Gratuit pour les moins de 2 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-04
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-04
Hop Hop Hop ! revient cette année avec une offre variée de rendez-vous à vivre en famille visites ludiques et créatives, ateliers, spectacles et autres surprises vous attendent. Un mois rythmé, sous le signe de la curiosité et du partage !
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80
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English :
Hop Hop Hop! is back this year with a wide variety of family-friendly events: fun and creative tours, workshops, shows, and other surprises await you. A month full of excitement, all in the spirit of curiosity and sharing!
L’événement Hop Hop Hop ! Le musée en famille Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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