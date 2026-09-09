Hop Hop Hop ! Le musée en famille Musée de Valence Valence

Informations pratiques

Valence

Hop Hop Hop ! Le musée en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Pour chaque animation, entrée incluse. Gratuit pour les moins de 2 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-04

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-04

Hop Hop Hop ! revient cette année avec une offre variée de rendez-vous à vivre en famille visites ludiques et créatives, ateliers, spectacles et autres surprises vous attendent. Un mois rythmé, sous le signe de la curiosité et du partage !

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80

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English :

Hop Hop Hop! is back this year with a wide variety of family-friendly events: fun and creative tours, workshops, shows, and other surprises await you. A month full of excitement, all in the spirit of curiosity and sharing!

L’événement Hop Hop Hop ! Le musée en famille Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme