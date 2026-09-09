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Hop Hop Hop ! Le musée en famille Musée de Valence Valence

mercredi 4 novembre 2026 · Musée de Valence · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Musée de Valence
Adresse
4 Place des Ormeaux
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
2 2 2 Pour chaque animation, entrée incluse. Gratuit pour les moins de 2 ans.

Valence

Hop Hop Hop ! Le musée en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Pour chaque animation, entrée incluse. Gratuit pour les moins de 2 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-04
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-04

Hop Hop Hop ! revient cette année avec une offre variée de rendez-vous à vivre en famille visites ludiques et créatives, ateliers, spectacles et autres surprises vous attendent. Un mois rythmé, sous le signe de la curiosité et du partage !
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 

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English :

Hop Hop Hop! is back this year with a wide variety of family-friendly events: fun and creative tours, workshops, shows, and other surprises await you. A month full of excitement, all in the spirit of curiosity and sharing!

L’événement Hop Hop Hop ! Le musée en famille Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme

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