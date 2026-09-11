Hop hop hop : performance et atelier pop up Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (chorégraphe) accueillent le public pour une performance d’une vingtaine de minutes où se mêlent danse et pop-up.Comme un prolongement du spectacle et de la lecture à travers une pratique ludique, la performance est suivie d’un atelier créatif pop-up avec Aurore.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 0240419595 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=hop-hop-hop-atelier-pop-up
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