Horizon danse, 2e édition Théâtre François Villon Vesoul
vendredi 22 janvier 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Horizon danse, 2e édition
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:30:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Une soirée pour découvrir trois univers chorégraphiques puissants, portés par des artistes soutenus par le Théâtre et ViaDanse. Strates , de la compagnie En Lacets, mêle danse et sciences dans une œuvre intime où les corps deviennent paysages. Capra , de Chatha, met en scène le danseur hip-hop Nicolas Capraro et questionne la singularité au sein du collectif. Enfin, Machki , de Kif’Dance, suit trois danseurs confrontés aux limites et en quête de liberté. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Horizon danse, 2e édition
L’événement Horizon danse, 2e édition Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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