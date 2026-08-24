Horizon danse, 2e édition Théâtre François Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Horizon danse, 2e édition

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Une soirée pour découvrir trois univers chorégraphiques puissants, portés par des artistes soutenus par le Théâtre et ViaDanse. Strates , de la compagnie En Lacets, mêle danse et sciences dans une œuvre intime où les corps deviennent paysages. Capra , de Chatha, met en scène le danseur hip-hop Nicolas Capraro et questionne la singularité au sein du collectif. Enfin, Machki , de Kif’Dance, suit trois danseurs confrontés aux limites et en quête de liberté. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Horizon danse, 2e édition

L’événement Horizon danse, 2e édition Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)