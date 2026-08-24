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AGENDA · Vesoul

Horizon danse, 2e édition Théâtre François Villon Vesoul

vendredi 22 janvier 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
vendredi 22 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Horizon danse, 2e édition

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:30:00
fin : 2027-01-22

Date(s) :
2027-01-22

Une soirée pour découvrir trois univers chorégraphiques puissants, portés par des artistes soutenus par le Théâtre et ViaDanse. Strates , de la compagnie En Lacets, mêle danse et sciences dans une œuvre intime où les corps deviennent paysages. Capra , de Chatha, met en scène le danseur hip-hop Nicolas Capraro et questionne la singularité au sein du collectif. Enfin, Machki , de Kif’Dance, suit trois danseurs confrontés aux limites et en quête de liberté.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Horizon danse, 2e édition

L’événement Horizon danse, 2e édition Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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