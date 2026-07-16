Hôtel de ville de Vincennes – Conférence sur la restauration des décors peints, Hôtel de ville de Vincennes, Vincennes

Informations pratiques

Hôtel de ville de Vincennes – Conférence sur la restauration des décors peints Samedi 19 septembre, 16h30 Hôtel de ville de Vincennes Val-de-Marne

Dans la salle des mariages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une vaste campagne de restauration des décors peints de l’hôtel de ville de Vincennes sera lancée en 2027.

Lors de cette conférence, Marie Bégué, restauratrice agréée, présentera les diagnostics établis pour mener à bien cette campagne et donnera des explications sur les protocoles à mettre en oeuvre.

Hôtel de ville de Vincennes 53 bis rue de Fontenay 94304 Vincennes Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France http://www.vincennes.fr Issu de deux périodes de construction distinctes, l’Hôtel de ville illustre tout à la fois le style néo-Renaissance, s’inspirant du modèle que constitua l’hôtel de ville de Paris au début de la Troisième République, et le style Art Déco, par les aménagements intérieurs remarquables réalisés lors de son agrandissement dans les années 1930. Les meilleurs artisans et industriels de la période y ont participé comme les établissements Brandt pour la ferronnerie d’art. M1 station Château de Vincennes RER A station Vincennes Bus 56, 115, 118, 124, 215, 318, 325

Conférence sur la future restauration des décors peints

©Jean-Marc Facchini