Informations pratiques

Saumur

Hôtel de Ville

Rue Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cette visite guidée permet de découvrir le bureau du Maire, la salle des Mariages et la salle du Conseil municipal.

L’hôtel de Ville de Saumur, dont les parties les plus anciennes remontent au 15e siècle, est probablement un des plus anciens du Val de Loire. L’extension du 19e siècle, restaurée en 2021, présente un très riche décor néo-gothique , foisonnant de dragons et autres animaux fabuleux.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée de 9h30 à 10h30, de 10h30 à 11h30, de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30, de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30. .

Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

This guided tour takes in the Mayor’s office, the Wedding Room and the Council Chamber.

L’événement Hôtel de Ville Saumur a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME