Hôtel de Ville Saumur
dimanche 20 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Hôtel de Ville
Rue Molière Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Cette visite guidée permet de découvrir le bureau du Maire, la salle des Mariages et la salle du Conseil municipal.
L’hôtel de Ville de Saumur, dont les parties les plus anciennes remontent au 15e siècle, est probablement un des plus anciens du Val de Loire. L’extension du 19e siècle, restaurée en 2021, présente un très riche décor néo-gothique , foisonnant de dragons et autres animaux fabuleux.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée de 9h30 à 10h30, de 10h30 à 11h30, de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30, de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30. .
Rue Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This guided tour takes in the Mayor’s office, the Wedding Room and the Council Chamber.
L’événement Hôtel de Ville Saumur a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Dégustation fromage & vin chez Calvez Bobinet Saumur 18 juillet 2026
- Concert Nowhere men Saumur 18 juillet 2026
- Évènement Le temps classique 1 Saumur 19 juillet 2026
- Rendez-vous vigneron Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 20 juillet 2026
- Cinéma en plein air Ladykillers Saumur 21 juillet 2026