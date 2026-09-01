Hôtel de Ville Tribunal en délire Mairie Gannat

Informations pratiques

Gannat

Hôtel de Ville Tribunal en délire

Mairie 26 place Hennequin Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Point Accueil Jeune vous entraîne dans une reconstitution décalée et participative de procès historiques. Endossez le rôle d’avocat, d’accusé ou de témoin le temps d’une audience pas comme les autres !

.

Mairie 26 place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 accueil@ville-gannat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Youth Welcome Center invites you to take part in a reenactment of historical trials that’s both educational and interactive. Step into the role of a lawyer, defendant, or witness for a hearing like no other!

L’événement Hôtel de Ville Tribunal en délire Gannat a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule