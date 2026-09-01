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AGENDA · Gannat

Hôtel de Ville Tribunal en délire Mairie Gannat

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Gannat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
26 place Hennequin
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Hôtel de Ville Tribunal en délire

Mairie 26 place Hennequin Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le Point Accueil Jeune vous entraîne dans une reconstitution décalée et participative de procès historiques. Endossez le rôle d’avocat, d’accusé ou de témoin le temps d’une audience pas comme les autres !
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Mairie 26 place Hennequin Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50  accueil@ville-gannat.fr

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English :

The Youth Welcome Center invites you to take part in a reenactment of historical trials that’s both educational and interactive. Step into the role of a lawyer, defendant, or witness for a hearing like no other!

L’événement Hôtel de Ville Tribunal en délire Gannat a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule

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