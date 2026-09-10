Hôtel Louvet-Mayaud, Hôtel Louvet-Mayaud, Carhaix-Plouguer
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Louvet-Mayaud · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Hôtel Louvet-Mayaud 19 et 20 septembre Hôtel Louvet-Mayaud Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette maison de style palladien, construite entre 1838 et 1842 sur les plans de l’architecte Guillemet, fût occupée par les familles Toché et Louvet. À la suite du mariage de la fille de Charles Louvet, ancien maire de Saumur et ministre sous Napoléon III avec Albert Mayaud, la maison appartient à la famille Mayaud et prend le nom qu’on lui connaît aujourd’hui.
Visites guidées
Hôtel Louvet-Mayaud 1 rue du Maréchal-Leclerc Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne
Cette maison de style palladien, construite entre 1838 et 1842 sur les plans de l’architecte Guillemet, fût occupée par les familles Toché et Louvet. À la suite du mariage de la fille de ancien maire…
© F. Petry
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