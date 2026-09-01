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AGENDA · Carhaix-Plouguer

Salon de généalogie et d’histoire Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer

samedi 26 septembre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place des Droits de l'Homme
Adresse
Les Halles
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Tarif

Carhaix-Plouguer

Salon de généalogie et d’histoire

Place des Droits de l’Homme Les Halles Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Manifestation organisée le 26 septembre à l’occasion des 30 ans du Centre Généalogique du Poher.
Conseils pour bien débuter sa généalogie ; Associations généalogiques de Bretagne, Associations et sociétés d’histoire, de sauvegarde du patrimoine et culturelles ; éditeurs, conférences
Buvette et restauration sur place   .

Place des Droits de l’Homme Les Halles Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Salon de généalogie et d’histoire Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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