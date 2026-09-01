Salon de généalogie et d’histoire Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer
samedi 26 septembre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
Salon de généalogie et d’histoire
Place des Droits de l’Homme Les Halles Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Manifestation organisée le 26 septembre à l’occasion des 30 ans du Centre Généalogique du Poher.
Conseils pour bien débuter sa généalogie ; Associations généalogiques de Bretagne, Associations et sociétés d’histoire, de sauvegarde du patrimoine et culturelles ; éditeurs, conférences
Buvette et restauration sur place .
Place des Droits de l’Homme Les Halles Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Salon de généalogie et d’histoire Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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