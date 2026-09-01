Salon de généalogie et d’histoire Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Salon de généalogie et d’histoire

Place des Droits de l’Homme Les Halles Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Manifestation organisée le 26 septembre à l’occasion des 30 ans du Centre Généalogique du Poher.

Conseils pour bien débuter sa généalogie ; Associations généalogiques de Bretagne, Associations et sociétés d’histoire, de sauvegarde du patrimoine et culturelles ; éditeurs, conférences

Buvette et restauration sur place .

Place des Droits de l’Homme Les Halles Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon de généalogie et d’histoire Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée