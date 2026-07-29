Hôtel Louvet-Mayaud Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Hôtel Louvet-Mayaud
1 rue du Maréchal Leclerc Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette maison de style palladien, construite entre 1838 et 1842 sur les plans de l’architecte Guillemet, fût occupée par les familles Toché et Louvet.
À la suite du mariage de la fille de Charles Louvet, ancien maire de Saumur et ministre sous Napoléon III, avec Albert Mayaud, la maison appartient à la famille Mayaud et prend le nom qu’on lui connaît aujourd’hui.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h.
Visite guidées. .
1 rue du Maréchal Leclerc Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
This Palladian-style house, built between 1838 and 1842 to plans by architect Guillemet, was occupied by the Toché and Louvet families.
L’événement Hôtel Louvet-Mayaud Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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