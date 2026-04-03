Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

HOUDI – HOUDI – CROSSOVER FESTIVAL THEATRE DE VERDURE Nice

HOUDI – HOUDI – CROSSOVER FESTIVAL THEATRE DE VERDURE Nice

HOUDI – HOUDI – CROSSOVER FESTIVAL THEATRE DE VERDURE Nice samedi 6 juin 2026.

Lieu : THEATRE DE VERDURE

Adresse : 1 PROMENADE DES ANGLAIS

Ville : 06000 Nice

Département : 06

Début : 2026-06-06

Fin : 2026-06-06

Heure de début : 20:00

HOUDI – HOUDI – CROSSOVER FESTIVAL Début : 2026-06-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DE VERDURE 1 PROMENADE DES ANGLAIS 06000 Nice 06

À voir aussi à Nice (06)