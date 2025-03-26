HOURIA LES YEUX VERTS – LE CEPAC SILO Marseille

HOURIA LES YEUX VERTS Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

PHILIPPE DELMAS ORGANISATION présente Houria les yeux verts dans Enfin moi ! Un spectacle hilarant sans relâche sur la vie de Zohra qui pourrait être celle de toutes les femmes…Houria Les Yeux Verts est une comédienne franco-algérienne devenue un véritable phénomène humoristique. Elle revient avec son nouveau spectacle «Enfin Moi » dans lequel elle livre une partie de son histoire, concentré de bonne humeur sans vulgarité.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13