How much we carry, Cirque Immersif Le Mans
How much we carry, Cirque Immersif Le Mans mercredi 20 mai 2026.
Le Mans
How much we carry, Cirque Immersif
La Promenade Newton Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-21
Une invitation à aller à la rencontre des différences qui nous rassemblent.
Partant de la double signification du mot anglais carry, qui signifie porter et prendre soin, deux acrobates s’interrogent sur ce que l’on peut porter physiquement et en nous, sur nos limites et notre manière de prendre soin de soi et des autres. Pour donner forme à ces questionnements, ils convient le public autour d’un agrès atypique, en déséquilibre permanent, la perche acrobatique. Une invitation à aller à la rencontre des différences qui nous rassemblent.
Un spectacle du festival Le Mans fait son Cirque 2026 .
La Promenade Newton Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
An invitation to discover the differences that bring us together.
L’événement How much we carry, Cirque Immersif Le Mans a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Plongeoir Cité du Cirque
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