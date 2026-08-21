Howard Zinn, une histoire populaire américaine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Howard Zinn, une histoire populaire américaine Dimanche 22 novembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:30:00+01:00

Dimanche 22 novembre 15h

Réalisé par Olivier Azam, Daniel Mermet – France – 2025 – 106 min

Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée par eux-mêmes, redonnant une place dans l’histoire aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvrières et aux ouvriers pris dans la grande fabrique du rêve américain. Le travail d’Howard Zinn s’est opposé aux mythes fondateurs depuis Christophe Colomb et s’impose aujourd’hui comme un contre-feu à la guerre idéologique menée par Donald Trump, qui en a fait sa bête noire en histoire.

Séance suivie d’une rencontre avec Olivier Azam, réalisateur, producteur et programmateur des Mutins de Pangée et Nicolas Potin, intervenant cinéma.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Mois du film documentaire – EXplorations